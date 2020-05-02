Владимир Путин поздравит россиян с Днём Победы онлайн возле Вечного огня
Сегодня, 20:16ОбществоФото: TagilCity.ru
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Президент России Владимир Путин 9 мая поздравит россиян в режиме онлайн. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, сказал Песков в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".
День Победы в 2020 году пройдёт в непривычном для россиян формате – в режиме онлайн.
В Нижнем Тагиле фотографии участников акции «Бессмертный полк» будут в течение дня транслировать по телевидению и на главном экране у Театральной площади. Праздничный парад и все приуроченные к юбилею Победы мероприятия перенесены из-за пандемии на неопределённый срок.
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