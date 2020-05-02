Владимир Путин поздравит россиян с Днём Победы онлайн возле Вечного огня

Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, сказал Песков в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".

День Победы в 2020 году пройдёт в непривычном для россиян формате – в режиме онлайн.