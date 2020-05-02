Высшее образование в Чехии - бесплатно и в лучших традициях Европы

Бесплатное высшее образование Особенность обучения в Чехии в том, что высшее образование можно получить совершенно бесплатно. Для этого необходимо выбрать обучение на чешском языке. Обучение на английском языке в этой стране будет платным, а вот за образовательные услуги на государственном языке в этой стране деньги не берут практически ни с кого, даже с иностранных студентов.

Чаще всего бесплатное обучение в Праге или Брно на чешском языке выбирают студенты из Словении и России - именно из этих стран в Чехии больше всего приезжих студентов. Это объясняется довольно просто: обучение чешскому языку даётся очень легко именно людям из группы славянских языков. Эти языки близки, поэтому на курсах чешского языка можно всего за год достичь уровня, достаточного для поступления в вуз и получения в нем образования именно на языке страны. Вот ссылка, по которой можно узнать все о курсах чешского языка.

Фото: gostudy.cz

Высокий уровень образования Конечно, обучаться в Чехии может быть не так престижно, как в Америке или Англии. Однако многие с удивлением обнаруживают, что в Чехии есть вузы, которые входят в число лучших в мире. Так, факультет управления предприятием Высшей школы экономики в Праге имеет аккредитацию EQUIS (The EFMD Quality Improvement System), которой обладает только 1% лучших бизнес-школ мира, сообщает gostudy.cz.

В классических европейских университетах Чехии готовят специалистов как по распространённым дисциплинам, так и по очень узким, например, египтологов. Масариков университет в Брно и Карлов университет в Праге - два самых популярных вуза Чехии, которые пользуются спросом и у иностранных студентов.

Учеба в Чехии для россиян становится шагом к возможности продолжить обучение и в других странах мира, например, по программе обмена.

Зарубежное образование имеет ряд преимуществ. Получив документ из вуза конкретной страны, можно рассчитывать на работу в этой стране - при хороших показателях, конечно. При возвращении в родную страну с дипломом европейского университета выпускник также может рассчитывать на хорошие предложения работы. Но самым важным - в любой стране и в сфере - остаются, конечно, не бумаги, а полученные знания и навыки. Без них ни один диплом для работодателя не будет иметь никакого значения.