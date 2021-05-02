Благодатный огонь из Иерусалима приземлился в Кольцово

Традиционно огонь доставляется в столицу Урала уже три года. Его доставили в Свято-Троицкий Кафедральный собор к Пасхальной службе, пишет Ура.ру.
В аэропорту огонь был передан также некоторым церквям на Урале. Ранее святыню доставляли напрямую, но из-за COVID-19 Иерусалим закрыт для посещения.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ночь с 1 на 2 мая прошли пасхальный крестный ход и заутреня в Свято-Троицком кафедральном соборе. в праздник Светлого Христова Воскресения будут проведены необычные мероприятия. Они отличаются от других служб. Ворота храма будут открыты, вокруг будет включено освещение, на служителях будут надеты красные облачения.