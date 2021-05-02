Благодатный огонь из Иерусалима приземлился в Кольцово

Благодатный огонь из Иерусалима приземлился в Кольцово
Благодатный огонь из Иерусалима приземлился в Кольцово
Сегодня, 12:37ОбществоФото: Ура.ру
Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме приземлился, а аэропорту Екатеринбурга «Кольцово».

Традиционно огонь доставляется в столицу Урала уже три года. Его доставили в Свято-Троицкий Кафедральный собор к Пасхальной службе, пишет Ура.ру.

Фото:Ура.ру

В аэропорту огонь был передан также некоторым церквям на Урале. Ранее святыню доставляли напрямую, но из-за COVID-19 Иерусалим закрыт для посещения.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ночь с 1 на 2 мая прошли пасхальный крестный ход и заутреня в Свято-Троицком кафедральном соборе. в праздник Светлого Христова Воскресения будут проведены необычные мероприятия. Они отличаются от других служб. Ворота храма будут открыты, вокруг будет включено освещение, на служителях будут надеты красные облачения.

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