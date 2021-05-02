Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)

Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)
Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)
Сегодня, 12:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Десятки голубей шли и летели по улице в Екатеринбурге за мужчиной с собакой. Случай попал на видео.

Видеозапись сделали очевидцы на улице Гагарина. По их словам, птицы следовали за мужчиной из его двора, сообщает телекомпания «Четвертый канал».

Видео:Телекомпания «Четвертый канал»

Голуби перешли улицу, вслед за хозяином собаки, и следовали за ним дальше.

Напомним, 18 апреля сообщалось, как на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По одной из версий птицы отравились забродившими ягодами, по другой — замерзли насмерть. Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.

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Екатеринбург
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