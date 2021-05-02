Реконструкция площади Танкостроителей началась на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:08ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Рабочие подрядной организации «УБТ-Сервис» приступили к демонтажным работам.
Специалисты разбирают тротуарную плитку, а также гранитную облицовку постаментов и подпорных стенок,рассказали редакции TagilCity.ru в «УБТ-Сервис».
В проект благоустройства площади входит перенос парковки, ремонт тротуара в сторону улицы Парковой и в сторону магазина «Кировский», высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, замена гранитных ступеней и прокладка линии наружного освещения вдоль пешеходной зоны.
Благоустройство площади Танкостроителей обойдется в 55,5 млн рублей. Все работы планируется завершить 1 сентября 2021 года.
Напомним, с середины апреля также начались работы по благоустройству лесопарковой зоны «Пихтовые горы».