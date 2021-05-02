Реконструкция площади Танкостроителей началась на Вагонке в Нижнем Тагиле

В проект благоустройства площади входит перенос парковки, ремонт тротуара в сторону улицы Парковой и в сторону магазина «Кировский», высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, замена гранитных ступеней и прокладка линии наружного освещения вдоль пешеходной зоны.