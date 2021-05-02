С Пасхой поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев

С Пасхой поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев

С Пасхой поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев

Сегодня, 15:30
Общество
Фото: Департамент информационной политики
С праздником Пасхи поздравил жителей Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев.

Православие является наиболее многочисленной из религий в многоконфессиальном регионе. Праздник Пасхи пробуждает людей к духовному совершенствованию и наполняет сердца добротой и надежной, передает слова губернатора департамент информационной политики.

Все больше свердловчан чувствуют потребность жить по принципам христианских ценностей и придерживаться соответствующих традиций, подчеркнул Евгений Куйвашев.

В завершении поздравления глава региона пожелал жителям Свердловской области веры, добра, мира, любви и счастья в каждом доме.

Напомним, 1 мая Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем труда.

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