85 квартир долгостроя в ЖК «Тимирязевский» поставлены на кадастровый учет в Тагиле

Дом застройщика-банкрота СУ-1 был достроен на средства фонда защиты прав дольщиков, теперь тагильчане смогут зарегистрировать свои права на 85 квартир в жилом комплексе. Здание уже введено в эксплуатацию, сообщает департамент информационной политики региона.
Ситуацию с обманутыми дольщиками держит на контроле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За последние 4 года власти региона помогли более пяти тысячам человек восстановить свои права и получить жилье.
Напомним, на разморозку долгостроя в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле было направлено почти 100 миллионов рублей, покупатели должны были получить квартиры еще в 2017 году. Финансовый директор СУ-1 летом 2021 года была приговорена к 3,5 годам тюрьмы за махинации. А директор компании был признан невменяемым после прохождения судебно-психиатрической экспертизы, ему назначено принудительное лечение.