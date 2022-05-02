85 квартир долгостроя в ЖК «Тимирязевский» поставлены на кадастровый учет в Тагиле

85 квартир долгостроя в ЖК «Тимирязевский» поставлены на кадастровый учет в Тагиле
85 квартир долгостроя в ЖК «Тимирязевский» поставлены на кадастровый учет в Тагиле
Сегодня, 21:11ОбществоФото: 1MI
85 квартир обманутых дольщиков в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле поставило на кадастровый учет управление Росреестра по Свердловской области.

Дом застройщика-банкрота СУ-1 был достроен на средства фонда защиты прав дольщиков, теперь тагильчане смогут зарегистрировать свои права на 85 квартир в жилом комплексе. Здание уже введено в эксплуатацию, сообщает департамент информационной политики региона.

Ситуацию с обманутыми дольщиками держит на контроле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За последние 4 года власти региона помогли более пяти тысячам человек восстановить свои права и получить жилье.

Напомним, на разморозку долгостроя в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле было направлено почти 100 миллионов рублей, покупатели должны были получить квартиры еще в 2017 году. Финансовый директор СУ-1 летом 2021 года была приговорена к 3,5 годам тюрьмы за махинации. А директор компании был признан невменяемым после прохождения судебно-психиатрической экспертизы, ему назначено принудительное лечение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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