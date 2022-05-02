85 квартир долгостроя в ЖК «Тимирязевский» поставлены на кадастровый учет в Тагиле

Напомним, на разморозку долгостроя в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле было направлено почти 100 миллионов рублей, покупатели должны были получить квартиры еще в 2017 году. Финансовый директор СУ-1 летом 2021 года была приговорена к 3,5 годам тюрьмы за махинации. А директор компании был признан невменяемым после прохождения судебно-психиатрической экспертизы, ему назначено принудительное лечение.