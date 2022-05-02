Антон Шипулин ответил на оскорбление жителей Екатеринбурга Владимиру Соловьеву

Депутат отметил, что именно в Свердловской области производится множество вооружения: зенитно-ракетные комплексы, танковые пушки, самоходные гаубицы, минометы и так далее, поэтому нельзя винить екатеринбуржцев в том, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.