Екатеринбургский художник пишет картины своей кровью

Екатеринбургский художник пишет картины своей кровью
Екатеринбургский художник пишет картины своей кровью
Сегодня, 12:20ОбществоФото: 1МI
Художник из Екатеринбурга, пишущий картины акрилом, недавно стал использовать в качестве материала для своих работ свою кровь.

Екатеринбуржец сдает кровь из вены у знакомого врача, после чего хранит ее в холодильнике в емкостях со специальным вещество, чтобы она не сворачивалась, пишет Ура.ру.

По его словам, люди изначально к его затее отнеслись негативно, так как подумали, что мужчина станет себя резать. Но когда подписчики увидели первые картины, написанные кровью, они восприняли их вполне позитивно.

Художник отметил, что в итоге различий между кровью и акварелью нет. На написание картин с военной тематикой екатеринбуржец потратил примерно около десяти часов. Сейчас картины покрыты лаком для защиты от различных повреждений. Также он добавил, что в его планы входит написать около ста «кровавых» работ.

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