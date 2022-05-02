Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов

Отдельно существует риск возникновения природных и техногенных пожаров. При прохождении над Свердловской областью циклона, который принесет с собой 2 и 3 мая снег, мокрый снег и снег с дождем, возможны задержки и отмены вылетов авиарейсов из Кольцово.