Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов

Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов
Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1МI
Повышенный риск возникновения пожаров и обрывов линий электропередач существует в Нижнем Тагиле из-за непогоды. Сильный ветер и заморозки обещают тагильчанам в первую неделю мая.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила выпустила предупреждение о порывах северо-западного и западного до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 2 мая будет около 7-12 градусов выше нуля. Ночью тагильчанам пообещали заморозки до минус 5 градусов.

По данным ЕДДС, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, существуют риски аварий в системах водоснабжения, сетях газо- и электроснабжения; обрывов линий электропередач и технических проводов; обрушения слабоукрепленных конструкций, сооружений и деревьев.

Отдельно существует риск возникновения природных и техногенных пожаров. При прохождении над Свердловской областью циклона, который принесет с собой 2 и 3 мая снег, мокрый снег и снег с дождем, возможны задержки и отмены вылетов авиарейсов из Кольцово.

Накануне вечером в Нижнем Тагиле сгорел жилой дом с частными постройками в Дзержинском районе. Площадь пожара составила больше 120 квадратных метров.

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