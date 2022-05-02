Телефон вызова врача на дом на Вагонке в Тагиле не работает

Телефон вызова врача на дом на Вагонке в Тагиле не работает
Телефон вызова врача на дом на Вагонке в Тагиле не работает
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1МI
Многоканальный телефон, указанный на сайте горбольницы № 1 Нижнего Тагила, временно перестал работать. Теперь вызвать врача и записаться к специалистам можно по другому номеру.

О технических неполадках с телефоном поликлиники Горбольницы № 1 Дзержинского района Нижнего Тагила сообщили в администрации лечебницы.

Вызвать врача на дом и записаться к специалистам можно по номеру 8 (904) 165 17 04. Администрация ЦГБ № 2 приносит извинения жителям Вагонки за доставленные неудобства. О возобновлении работы колл-центра по предыдущему номеру телефона обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в Нижнем Тагиле в медучреждениях стала доступна услуга онлайн-консультации. Чтобы воспользоваться ей, тагильчанам предлагают зайти на сайт лечебницы или связаться с колл-центром для получения дальнейших инструкций.

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