Телефон вызова врача на дом на Вагонке в Тагиле не работает

О технических неполадках с телефоном поликлиники Горбольницы № 1 Дзержинского района Нижнего Тагила сообщили в администрации лечебницы.
Вызвать врача на дом и записаться к специалистам можно по номеру 8 (904) 165 17 04. Администрация ЦГБ № 2 приносит извинения жителям Вагонки за доставленные неудобства. О возобновлении работы колл-центра по предыдущему номеру телефона обещают сообщить дополнительно.
Напомним, в Нижнем Тагиле в медучреждениях стала доступна услуга онлайн-консультации. Чтобы воспользоваться ей, тагильчанам предлагают зайти на сайт лечебницы или связаться с колл-центром для получения дальнейших инструкций.