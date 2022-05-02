«Вещи воняли гноем и кровью»: свердловчанка винит персонал больницы в смерти бабушки

По словам Юлии, родственница заболела коронавирусом, но чувствовала себя хорошо. Никаких симптомов инфекции у нее не было. 19 февраля она была госпитализирована в Екатеринбург, чтобы ей делали в больнице гемодиализ.
Девушка пояснила, что так как бабушка не умела пользоваться телефоном, то родные каждый день звонили в медучреждение, чтобы справиться о ее здоровье. Через три недели им сообщили, что пенсионерку перевели в реанимацию.
Ее то подключали к ИВЛ, то снова отключали. О состоянии говорили только «Стабильно плохое. Сатурация в порядке», написала Юлия в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» ВКонтакте.
По ее словам, родственников попросили еженедельно привозить по 30 штук памперсов и пеленок, а протезы бабушка сдала, как ценную вещь, поэтому не могла нормально питаться. Несмотря на просьбы, родственников к пациентке не пускали. О том, что пенсионерка скончалась, внучке сообщили из морга 19 апреля.
По приезду в эту больницу мне вынесли ее сумку, открыв которую в нос (сквозь маску) ударил такой смрад… Ее вещи воняли гноем вперемешку с кровью. Где документы медперсонал не знал, рассказала внучка.
Также девушка пожаловалась, что в больнице долго не могли найти верхнюю одежду бабушки, а паспорт умершей все-таки обнаружили в кармане сумки.
Напомним, вдова врача из Каменска-Уральского обвинила в смерти его коллег. Она считает, что супругу был поставлен неправильный диагноз.