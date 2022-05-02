За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане

1 мая сотрудники МЧС и волонтеры провели рейд по соблюдению мер противопожарной безопасности в садах на Монзино в Нижнем Тагиле. Нарушители получат штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Проверяющие обнаружили тагильчан, которые вопреки запретам жарили шашлыки и сжигали мусор в металлических бочках. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы, однако им все равно придется заплатить штраф от двух до четырех тысяч рублей, так как в период действия особого противопожарного режима предупреждение не действует. В ближайшее время для выявления нарушений в садах, частном секторе и сельских населенных пунктов будут использоваться и беспилотники. Рейды планируется проводить ежедневно, собщает отдел надзорной деятельности. Фото: пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО Напомним, с 30 апреля в Нижнем Тагиле запрещено использование открытого огня, в том числе разведение костров в мангалах и сжигание мусора. Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники

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