За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане

Проверяющие обнаружили тагильчан, которые вопреки запретам жарили шашлыки и сжигали мусор в металлических бочках. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы, однако им все равно придется заплатить штраф от двух до четырех тысяч рублей, так как в период действия особого противопожарного режима предупреждение не действует.
В ближайшее время для выявления нарушений в садах, частном секторе и сельских населенных пунктов будут использоваться и беспилотники. Рейды планируется проводить ежедневно, собщает отдел надзорной деятельности.
Напомним, с 30 апреля в Нижнем Тагиле запрещено использование открытого огня, в том числе разведение костров в мангалах и сжигание мусора.