За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане

За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане
За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане
Сегодня, 17:22ОбществоФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
1 мая сотрудники МЧС и волонтеры провели рейд по соблюдению мер противопожарной безопасности в садах на Монзино в Нижнем Тагиле. Нарушители получат штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Проверяющие обнаружили тагильчан, которые вопреки запретам жарили шашлыки и сжигали мусор в металлических бочках. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы, однако им все равно придется заплатить штраф от двух до четырех тысяч рублей, так как в период действия особого противопожарного режима предупреждение не действует.

В ближайшее время для выявления нарушений в садах, частном секторе и сельских населенных пунктов будут использоваться и беспилотники. Рейды планируется проводить ежедневно, собщает отдел надзорной деятельности.

Фото:пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО

Напомним, с 30 апреля в Нижнем Тагиле запрещено использование открытого огня, в том числе разведение костров в мангалах и сжигание мусора.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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МЧСсадоводыпротивопожарный режимНижний Тагил
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