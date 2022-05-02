Житель Верхней Пышмы отправлен в СИЗО за похищение и убийство отца-инженера

Житель Верхней Пышмы отправлен в СИЗО за похищение и убийство отца-инженера
Житель Верхней Пышмы отправлен в СИЗО за похищение и убийство отца-инженера
Сегодня, 20:35ОбществоФото: 1MI
Четыре фигуранта дела, подозреваемых в похищении и убийстве инженера из Верхней Пышмы, отправлены в СИЗО. Один из них — сын погибшего.

Мужчину похитили 20 апреля, а через неделю его труп был обнаружен в машине. При этом ВАЗ-2114 был сожжен. По версии следствия, к преступлению причастен сын погибшего, а также трое его друзей. Бандитов задержали с помощью бойцов спецназа в Пермском крае, им грозит пожизненный срок, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, по имеющимся данным, у всех подозреваемых криминальное прошлое. Причиной конфликта между отцом и сыном могло стать то, что родитель снял машину с учета. По словам очевидцев, его избили битой, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

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