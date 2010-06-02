30 студентов из г. Нижний Тагил будут работать проводниками этим летом

Перед тем, как отправиться в рейсы, студенты проходят обучение на базе Свердловского областного студенческого отряда «Экспресс» по специальной программе проводника пассажирских вагонов. А потом сдают квалификационный экзамен, под руководством опытных проводников учатся принимать и готовить состав к поездке, сообщает пресс-служба СвЖД. Большинство студентов начнет свой трудовой семестр в конце июня, после сессии. Работа проводником пользуется большой популярностью у молодёжи. За месяц начинающий проводник может заработать 8 тысяч рублей.