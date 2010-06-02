Автобус попал в ДТП на пригородной трассе. Есть пострадавшие
2 июня 2010, 17:10ОбществоArtem
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Авария произошла 1-го июня на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда.
В автобус въехал автомобиль "ВАЗ-2115". Водитель легковушки шел на обгон, для чего выехал на полосу встречного движения, но не смог избежать столкновения со встречным автобусом. После удара с общественным транспортом "ВАЗ" наехал еще и на другую легковую машину. По сведениям нижнетагильской ГИБДД, пострадали пассажиры автобуса. Две женщины получили ушибы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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