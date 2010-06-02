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Более 600 детей работников уральских предприятий «Евраза» отдохнут в июне в оздоровительных центрах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 600 детей работников уральских предприятий «Евраза» отдохнут в июне в оздоровительных центрах

2 июня 2010, 18:05ОбществоArtem
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