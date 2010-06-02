Более 600 детей работников уральских предприятий «Евраза» отдохнут в июне в оздоровительных центрах

1 июняпервая группа детей металлургов НТМК уже отправилась в загородные центры: «Звездный» и «Баранчинские огоньки».

Стоимость путевок составляет от 10 до 20 тысяч рублей. 90% стоимости путевок оплатят предприятия.

Оздоровительные центры, в которых будут отдыхать дети работников предприятий «Евраза», входят в число лучших в Свердловской области. На средства «Евраза» произведен ремонт помещений и корпусов загородных комплексов, приобретены постельное белье, посуда, канцтовары, настольные игры.

Для детей в центрах организовано богатое витаминами питание, открыты спортивные площадки для игры в большой теннис, футбол, баскетбол, волейбол, а также тренажерные залы.

Всего около 2,5 тысячи детей металлургов и горняков «Евраза» смогут отдохнуть летом в оздоровительных центрах.