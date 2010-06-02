Более 600 детей работников уральских предприятий «Евраза» отдохнут в июне в оздоровительных центрах
Более 600 детей работников НТМК, ВГОК и КГОК отдохнут в июне в детских загородных оздоровительных центрах «Звездный», «Баранчинские огоньки», «Чайка», «Бирюза» и других, сообщает пресс-служба уральских предприятий «Евраза».
1 июняпервая группа детей металлургов НТМК уже отправилась в загородные центры: «Звездный» и «Баранчинские огоньки».
Стоимость путевок составляет от 10 до 20 тысяч рублей. 90% стоимости путевок оплатят предприятия.
Оздоровительные центры, в которых будут отдыхать дети работников предприятий «Евраза», входят в число лучших в Свердловской области. На средства «Евраза» произведен ремонт помещений и корпусов загородных комплексов, приобретены постельное белье, посуда, канцтовары, настольные игры.
Для детей в центрах организовано богатое витаминами питание, открыты спортивные площадки для игры в большой теннис, футбол, баскетбол, волейбол, а также тренажерные залы.
Всего около 2,5 тысячи детей металлургов и горняков «Евраза» смогут отдохнуть летом в оздоровительных центрах.
© Ольга Орехова TagilCity.ru