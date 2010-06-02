ЕГЭ теряет свою популярность с каждым годом
2 июня 2010, 16:21ОбществоArtem
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За 2 года число россиян, недовольных отменой вступительных экзаменов в ВУЗы и введением единого государственного экзамена, выросло.
Отрицательно к ЕГЭ относится более 40% граждан, положительно - около 30%. Как пишет «Город ФМ», это показал всероссийский опрос "Левада-Центра". Чаще других замену вступительных экзаменов ЕГЭ поддерживают молодые люди 18-24 лет, а также лица с высоким потребительским статусом. Консервативных взглядов в этом вопросе придерживаются респонденты 40-54 лет с высшим образованием. Также, по данным опроса, большинство россиян отрицательно относится к идее увеличения срока обучения в школе до 12 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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