ЕГЭ теряет свою популярность с каждым годом

Отрицательно к ЕГЭ относится более 40% граждан, положительно - около 30%. Как пишет «Город ФМ», это показал всероссийский опрос "Левада-Центра". Чаще других замену вступительных экзаменов ЕГЭ поддерживают молодые люди 18-24 лет, а также лица с высоким потребительским статусом. Консервативных взглядов в этом вопросе придерживаются респонденты 40-54 лет с высшим образованием. Также, по данным опроса, большинство россиян отрицательно относится к идее увеличения срока обучения в школе до 12 лет.