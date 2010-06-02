Фотовыставка против насилия над детьми открылась в г. Нижний Тагил
В мире детей» - так называется фотовыставка, которая открылась в киноцентре "Киномакс".
Эта выставка - итог майского фотомарафона, организованного общественным движением против жестокого обращения с детьми "Вместе защитим" при поддержке Центра семейной терапии и консультирования. Организаторы хотели привлечь внимание общества к проблемам детей и подростков. Около десятка тагильчан откликнулись на призыв и прислали свои работы. Увидеть фотографии можно будет не только в кинотеатре. Организаторы планируют сделать выставку передвижной. Прием фоторабот продолжен до конца лета. Присылать свои фотографии тагильчане могут по адресу net_zhestokosti@mail.ru.
Помимо фоторабот, 1 июня волонтеры движения "Вместе защитим" раздавали на улицах города памятки с номером "горячей" линии. По номеру 92-00-55 могут позвонить те, кто стал свидетелем жестокого обращения с ребенком, а также дети и подростки, пережившие насилие.
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