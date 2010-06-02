Фотовыставка против насилия над детьми открылась в г. Нижний Тагил

Эта выставка - итог майского фотомарафона, организованного общественным движением против жестокого обращения с детьми "Вместе защитим" при поддержке Центра семейной терапии и консультирования. Организаторы хотели привлечь внимание общества к проблемам детей и подростков. Около десятка тагильчан откликнулись на призыв и прислали свои работы. Увидеть фотографии можно будет не только в кинотеатре. Организаторы планируют сделать выставку передвижной. Прием фоторабот продолжен до конца лета. Присылать свои фотографии тагильчане могут по адресу net_zhestokosti@mail.ru.