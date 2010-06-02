Минздрав предложил выдавать кредиты под залог пенсионных накоплений

Такое предложение высказал замминистра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, передает РИА Новости. По его словам, таким образом можно будет создать дополнительные стимулы для "молчунов", которые пока еще не распорядились накопительной частью своей пенсии. "Если мы дадим возможность использовать эти средства для определенного временного кредитования на наиболее важные нужды для человека, жилищные, медицину, то привлекательность такого пути развития будет для человека очевиднее, чем сейчас", - отметил чиновник. Пенсия в России состоит из страховой и накопительной частей. При этом накопительная финансируется за счет уплаты работодателем страховых взносов, а будущие пенсионеры для получения максимальной прибыли могут выбрать, кому доверить свои накопления: государству, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. Сейчас большинство россиян не высказали никаких предпочтений по размещению пенсионных накоплений, и их средствами распоряжается ВЭБ.