Нижний Тагил останется без газа на 8 дней
2 июня 2010, 17:26ОбществоArtem
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Это связано с масштабными ремонтами на сетях, которые планирует «ГАЗЭКС».
Сейчас работы проводятся в Каменске-Уральском. Газоснабжение этого города полностью остановлено. В Нижнем Тагиле такие работы запланированы на начало июля. Как отмечает ЕАН они стартуют 6-го июля и продлятся 8 дней. Какие именно районы попадут под плановое отключение, пока не сообщается. Всего предстоит провести ремонтные работы на газовых сетях с полной или частичной остановкой газоснабжения в 14 муниципалитетах Свердловской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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