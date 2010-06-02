Нижний Тагил останется без газа на 8 дней

Сейчас работы проводятся в Каменске-Уральском. Газоснабжение этого города полностью остановлено. В Нижнем Тагиле такие работы запланированы на начало июля. Как отмечает ЕАН они стартуют 6-го июля и продлятся 8 дней. Какие именно районы попадут под плановое отключение, пока не сообщается. Всего предстоит провести ремонтные работы на газовых сетях с полной или частичной остановкой газоснабжения в 14 муниципалитетах Свердловской области.