Определен список социально значимых продуктов

Закон "О торговле", который вступил в силу 1 февраля 2010 года, наделяет правительство правом ограничивать на срок до 90 дней предельные розничные цены на важнейшие виды продовольственных товаров в случае их повышения на 30%. В этот перечень, среди прочего, входят хлеб, картофель, яйца, молоко, мясные и рыбные продукты. Этот закон также содержит запрет на расширение торговой сети, если ее доля превышает 25% на рынке субъекта России.