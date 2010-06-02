Пандору назвали лучшей планетой для проведения выходных
2 июня 2010, 16:08ОбществоArtem
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Планета Пандора, на которой разворачиваются события фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", возглавила список вымышленных мест, в которых жители Великобритании хотели бы провести праздники или выходные, пишет журнал OK!
За Пандору свои голоса отдали 67 процентов респондентов. На втором месте рейтинга с 54 процентами голосов оказалась школа магии Хогвартс, о которой рассказывается в романах Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера. Третья строчка хит-парада (48 процентов) досталась Нарнии - миру, созданному писателем Клайвом Льюисом, автором "Хроник Нарнии".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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