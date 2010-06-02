Пандору назвали лучшей планетой для проведения выходных

За Пандору свои голоса отдали 67 процентов респондентов. На втором месте рейтинга с 54 процентами голосов оказалась школа магии Хогвартс, о которой рассказывается в романах Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера. Третья строчка хит-парада (48 процентов) досталась Нарнии - миру, созданному писателем Клайвом Льюисом, автором "Хроник Нарнии".