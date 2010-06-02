Российские автомобили научатся вызывать "скорую" самостоятельно
2 июня 2010, 16:16ОбществоArtem
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Автомобили в России оснастят системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая будет автоматически оповещать экстренные службы об авариях и при необходимости самостоятельно вызывать "скорую".
Такая услуга будет предоставляться для всех водителей бесплатно, поскольку этого требует закон о связи. Об этом заявил директор программы "ЭРА-ГЛОНАСС" Алексей Асафьев, сообщает РИА Новости. С помощью новой системы власти планируют сократить время реагирования ГИБДД и "скорой" на 30 процентов, что поможет уменьшить уровень смертности на дорогах.
"ЭРА-ГЛОНАСС" будет функционировать по аналогии с европейской системой оповещении об авариях e-Call, установка которой с 2014 года на все автомобили в Европе станет обязательной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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