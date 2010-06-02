Российские автомобили научатся вызывать "скорую" самостоятельно

Такая услуга будет предоставляться для всех водителей бесплатно, поскольку этого требует закон о связи. Об этом заявил директор программы "ЭРА-ГЛОНАСС" Алексей Асафьев, сообщает РИА Новости. С помощью новой системы власти планируют сократить время реагирования ГИБДД и "скорой" на 30 процентов, что поможет уменьшить уровень смертности на дорогах.