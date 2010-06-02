С 3 июня People Say Fm начинает ретрансляцию радио шоу Асфальт Алексея Сонора
2 июня 2010, 15:11ОбществоArtem
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Радио шоу Асфальт Алексея Сонара на People Say Fm c 19:00-23:00 по Московскому времени.
Стиль: Progressive House
Продолжительность: 121:32BPM: 128 – 130
Источник: только винил
Треклист
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