С 3 июня People Say Fm начинает ретрансляцию радио шоу Асфальт Алексея Сонора

С 3 июня People Say Fm начинает ретрансляцию радио шоу Асфальт Алексея Сонора

Радио шоу Асфальт Алексея Сонара на People Say Fm c 19:00-23:00 по Московскому времени. Стиль: Progressive House Продолжительность: 121:32BPM: 128 – 130 Источник: только винил Треклист Радио «People Say Fm»

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