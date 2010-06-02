Свердловская область и Бельгия обменялись бизнес-планами

Как пишет АПИ, в рамках визита им предстоит торгово-экономическая миссия предприятий Королевства на Средний Урал. Сейчас большинство инвестиций поступает из Бельгии в Москву, но торговые представительства Королевства начинают ориентироваться и на динамично развивающиеся регионы, каким, несомненно, является Свердловская область. В общем, на Урале представлены 15 бельгийских компаний различной направленности.