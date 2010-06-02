Свердловская область и Бельгия обменялись бизнес-планами
2 июня 2010, 16:38ОбществоArtem
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Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгии в России Ги Труверуа прибыл с деловым визитом в Екатеринбург в сопровождении представителей бизнес–структур.
Как пишет АПИ, в рамках визита им предстоит торгово-экономическая миссия предприятий Королевства на Средний Урал. Сейчас большинство инвестиций поступает из Бельгии в Москву, но торговые представительства Королевства начинают ориентироваться и на динамично развивающиеся регионы, каким, несомненно, является Свердловская область. В общем, на Урале представлены 15 бельгийских компаний различной направленности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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