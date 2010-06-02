Свердловские госавтоинспекторы обнародовали предпочтения угонщиков

Подавляющее большинство таких преступлений - 94%, совершаются свободным доступом, 3,5% путем взлома замков. Из отечественных автомобилей самые угоняемые - старые ВАЗ-2106, которые похищают ночью, чтобы покататься или доехать из одного района в другой, после чего бросают, часто с поджогом. Значительно выросла в этом году доля похищенных иномарок. К традиционным угоноопасным автомобилям относятся фирмы Тойота, Мазда. Похищались также Форд Фокусы, Нисаны и Мицубиси Лансеры. А вот практически не похищаются автомобили Мерседес и БМВ.