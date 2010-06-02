Свердловские госавтоинспекторы обнародовали предпочтения угонщиков
2 июня 2010, 16:48ОбществоArtem
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Более 800-сот автомобилей похищено у свердловчан за 5 месяцев. Как пишет «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД, 68% автомобилей угнаны из дворов, 25% – с улиц и только 5,5% - из гаражей.
Подавляющее большинство таких преступлений - 94%, совершаются свободным доступом, 3,5% путем взлома замков. Из отечественных автомобилей самые угоняемые - старые ВАЗ-2106, которые похищают ночью, чтобы покататься или доехать из одного района в другой, после чего бросают, часто с поджогом. Значительно выросла в этом году доля похищенных иномарок. К традиционным угоноопасным автомобилям относятся фирмы Тойота, Мазда. Похищались также Форд Фокусы, Нисаны и Мицубиси Лансеры. А вот практически не похищаются автомобили Мерседес и БМВ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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