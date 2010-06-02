Точность ГЛОНАСС улучшится в 2 раза

Еще два - в резерве. В этом составе орбитальная группировка сегодня обеспечивает непрерывную навигацию на всей территории России и в северных широтах. И точность навигационных потребителей составляет порядка шести метров, - рассказал глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По его словам, космическая группировка ГЛОНАСС будет развернута полностью уже до конца этого года. Точность нового наземного оборудования возрастет до 5,5 метров, а уже в 2011 году - до 2,8 метра.