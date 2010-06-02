В Екатеринбурге сегодня обсудят борьбу с ядерным терроризмом

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России. На встрече также будут искать меры противодействия конкретным террористическим и экстремистским организациям, действующим на территории СНГ и разработают алгоритмы взаимодействия спецслужб стран Содружества по пресечению контрабандны, в том числе товаров военного назначения.