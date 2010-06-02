В штате Вашингтон ввели новый налог на сладости и пиво

С введением нового налога власти штата надеются частично покрыть дефицит бюджета, который приближается к 3-м миллиардам долларов. Так, например, упаковка из шести банок пива теперь будет стоить на 28 центов дороже. Налоги на сладости и жвачку могут составить до 9 процентов от их стоимости. При этом, новый закон не распространяется на сладости с начинкой, сделанной из муки, поскольку они относятся к категории еды. Налоговых сборов также удалось избежать местным маленьким пивоваренным компаниям.