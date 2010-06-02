В Свердловской области растет количество первоклассников

По словам специалистов, это 42 гимназии, 25 лицеев и 48 школ с углубленным изучением тех или иных предметов. Как правило, в гимназиях усилены предметы гуманитарного профиля (например, иностранные языки), в лицеях – естественнонаучного и технического. При этом гуманитарный уклон в Свердловской области находится в большем почете, нежели технический. Между тем, педагогическая общественность возлагает большие надежды на будущих первоклассников – их число в последние годы стабильно увеличивается. Так, в 2008/2009 учебном году в школы Свердловской области отправились 39,5 тысяч первоклассников, а в новом учебном году в школу собираются пойти более 44 тысяч юных уральце