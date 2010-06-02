В Свердловской области сделан запас вакцин против полиомиелита для 50 тысяч таджиков
2 июня 2010, 16:51ОбществоArtem
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На Урале стартовала поголовная вакцинация граждан Таджикистана против полиомиелита.
В срок до 10 июня все граждане Таджикистана, находящиеся на территории региона, должны получить прививку оральной вакциной от полиомиелита. Чтобы охватить всех таджиков, санврачи применят даже подворовый обход. В минувшие выходные в Екатеринбурге впервые за 15 лет был зафиксирован случай полиомиелита. С этим диагнозом был госпитализирован 19-летний таджикский штукатур. Сейчас он находится в стабильном состоянии, а подтверждение его диагноза ожидается в пятницу: результаты анализов придут из Москвы
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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