В Свердловской области сделан запас вакцин против полиомиелита для 50 тысяч таджиков

В срок до 10 июня все граждане Таджикистана, находящиеся на территории региона, должны получить прививку оральной вакциной от полиомиелита. Чтобы охватить всех таджиков, санврачи применят даже подворовый обход. В минувшие выходные в Екатеринбурге впервые за 15 лет был зафиксирован случай полиомиелита. С этим диагнозом был госпитализирован 19-летний таджикский штукатур. Сейчас он находится в стабильном состоянии, а подтверждение его диагноза ожидается в пятницу: результаты анализов придут из Москвы