Экологическая элита области соберется в Нижнем Тагиле. Ожидается гость из Германии
5 июня во всем мире отмечают День эколога. Именно они взяли на себя ношу, порой непосильную, по защите и охране окружающей среды. Так, экологи Нижнего Тагила и других городов Свердловской области задумали организовать встречу.
Как рассказал TagilCity.ru активист Андрей Волегов, главная задача встречи – озвучить все имеющиеся проблемы в Свердловской области и постараться найти пути решения, начать обсуждение неозвученных вопросов.
Среди приглашенных гостей – министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, директор Департамента лесного хозяйства Владимир Шлегель, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель председателя городской думы Леонид Мартюшев, представители общественности Невьянска, Полевского, преподаватели НТГСПА, представители защиты места «Конжаковский камень».
Ожидается приезд немецкого эколога, который расскажет о вреде добычи золота методом выщелачивания (как это намерены делать под Невьянском), представив на суд зрителям соответствующую презентацию.
Встреча пройдет 5 июня в 15:00 в Общественно-политическом центре, по адресу проспект Ленина, 31, малый зал на втором этаже. Вход свободный.
Много внимания уделяетчся экологии окружающей среды, но стоит обратить внимание и на «погоду в доме». К примеру, так называемое «шумовое загрязнение», то есть громкую музыку и голоса от соседей помогут ликвидировать качественные бельгийские ковры - ведь такой предмет интерьера отлично заглушает звук. К тому же ковёр помогает утеплить жилье и просто украсить комнату.
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