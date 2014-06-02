Экологическая элита области соберется в Нижнем Тагиле. Ожидается гость из Германии

Ожидается приезд немецкого эколога, который расскажет о вреде добычи золота методом выщелачивания (как это намерены делать под Невьянском), представив на суд зрителям соответствующую презентацию.

Много внимания уделяетчся экологии окружающей среды, но стоит обратить внимание и на «погоду в доме». К примеру, так называемое «шумовое загрязнение», то есть громкую музыку и голоса от соседей помогут ликвидировать качественные бельгийские ковры - ведь такой предмет интерьера отлично заглушает звук. К тому же ковёр помогает утеплить жилье и просто украсить комнату.