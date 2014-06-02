Фестиваль национальных культур: впервые на открытых площадках парка Бондина в Тагиле

Нижний Тагил является многонациональным городом. На протяжении своей истории он становился второй родиной для людей разных национальностей и культурных традиций. Тагильчане неизменно проявляли радушие и толерантность к представителям других национальностей. В Нижнем Тагиле действуют десять общественных организаций, объединяющих крупные национальные диаспоры - армян, башкир, немцев, евреев, азербайджанцев и татар. Всего в городе представлено более 120 национальностей.