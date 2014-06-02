Фестиваль национальных культур: впервые на открытых площадках парка Бондина в Тагиле
Ежегодный фестиваль национальных культур «Тагил – наш общий дом» проходит в Нижнем Тагиле более 15 лет в День народного единства. В этом году организаторы - совет национально-культурных объединений и Администрация города Нижний Тагил приурочили праздник к Дню независимости России. Впервые он пройдет и на открытых площадках парка им. А.П. Бондина.
Нижний Тагил является многонациональным городом. На протяжении своей истории он становился второй родиной для людей разных национальностей и культурных традиций. Тагильчане неизменно проявляли радушие и толерантность к представителям других национальностей. В Нижнем Тагиле действуют десять общественных организаций, объединяющих крупные национальные диаспоры - армян, башкир, немцев, евреев, азербайджанцев и татар. Всего в городе представлено более 120 национальностей.
Фестиваль национальных культур начнется в парке им. А.П. Бондина 12 июня в 13.00 с праздничного шествия представителей общественных организаций и участников торжества. Они покажут свои национальные костюмы. Продолжится торжество развлекательной игровой программой с разнообразными конкурсами и призами. Жители и гости города смогут познакомиться с национальными песнями и танцами народов, представленных на фестивале.
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