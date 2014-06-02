Насколько востребованы мини диктофоны цифровые сегодня?

Для кого-то рабочим инструментом является планшет, фотоаппарат или электронная записная книжка, но не менее востребован и диктофон, причем это устройство универсально, так как не только журналистам его приходится использовать. Для творческой натуры он послужит в качестве аккумулятора идей, ведь иногда поток мыслей может идти настолько быстро, что можно сразу же забыть ценную информацию. Конечно же, не стоит забывать о студентах, которые хотят более детально и в спокойной обстановке изучить лекцию преподавателя, ведь некоторые из них привыкли подавать материал настолько быстро, что записывать за ними довольно проблематично.

Остановимся подробнее на вопросе «Как выбрать цифровой диктофон?».

Несмотря на то, что функции у диктофона остались те же, что и у аналоговых устройств, даже самая недорогая из предлагаемых на сегодня моделей, обладает более расширенным функционалом, ну а если говорить о такой марке как"E-dic", то здесь учтено абсолютно все что понадобится при работе. Теперь не понадобятся кассеты с магнитной лентой, так как все данные сохраняются в памяти устройства, из объема которой и следует исходить, перед тем как выбрать цифровой диктофон. Лучшие модели обладают значительным запасом и не только памяти, но и емкости аккумулятора, что позволяет им работать непрерывно до нескольких сотен часов без подзарядки.

Такие параметры, возможно, не всегда будут и нужны, поэтому, подбирая необходимую конфигурацию аппарата, следует исходить из рода занятий и того, насколько активно будет использоваться диктофон. Записывая лекции, постоянно бывая на пресс-конференциях или других мероприятиях, где требуется записать речь собеседника, лучше выбрать диктофон с большим объемом памяти. В качестве устройства для напоминания и при нечастом использовании, вполне можно обойтись гаджетом с автономностью работы в несколько десятков часов.

Возможности современного диктофона

Хотя цифровые диктофоны и отличаются длительностью записи и работы аккумулятора, в то же время все остальные функции пользователь получает независимо от стоимости модели, но, конечно же, стоит обратить внимание на марку производителя. Показатель качества работы, это уровень записываемого звука. Если аналоговые устройства имели очень малый радиус действия, при этом воспроизводя множество дополнительных шумов, получаемых от работы лентопротяжного механизма, то цифровые диктофоны такого недостатка лишены. Здесь нет каких-либо подвижных частей, а запись звука выполняется с автоматической регулировкой усиления, что дает возможность записывать речь даже на расстоянии до пятнадцати метров.