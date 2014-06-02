Тагильчане, сегодня день здорового питания. В ответ на американский «День обжорства»
День здорового питания и отказа от излишеств в еде был создан в 2011 году как своеобразный русский ответ американскому празднику - Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Конкурентом «Дня обжорства» стал «День отказа от излишеств в еде».
Этот день призван напомнить россиянам о необходимости и пользе правильного питания. Культура питания - залог здорового организма. Ежегодно количество людей, страдающих ожирением, во всем мире растет, а это, конечно, сказывается на здоровье.
День здорового питания выпал на понедельник, а это значит, что пора выполнить свои обещания «начать с понедельника».
Долой излишество в еде и лишние килограммы! Да здравствует здоровое питание! Откажитесь хотя бы на сегодня от лишней еды. Ешьте только для утоления физического голода, простую и полезную пищу. Путь в тысячу километров начинается с первого шага из года в год обращаются организаторы к жителям планеты.
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