Тагильские творцы приглашают на новую выставку «Полет F». «Ощущение дурдома меня не покидало» (ФОТО)

Организаторы признаются, что открытие был тяжелым, но все справились. Творцы были задействованы в перфоманс-спектакле «Куда все делось» арт-группы «Лаборатория событий». Сейчас всех единомышленников ждут на выставке-фестивале современного искусства – живопись, графика и фотография.

Елена Ионова рассказала TagilCity.ru, что на открытии было порядка 50-ти человек, а для такого рода событий это хороший показатель. Один из гостей поделился своими сумасшедшими впечатлениями: «Народу пришло много, после перфоманса ощущение дурдома меня не покидало».

Впереди у «Лаборатории» множество мероприятий. Например, 6 июня состоится вечер со Зверевым. Евгений Зверев – уникальный музыкант, автор нескольких проектов, таких как «Ex-любовь», «Зверев и нога», «Газовый сад». За остальными событиями следите в группе «Лаборатории событий» в социальной сети.