В Свердловской области презентовали первую «Ласточку». Нижний Тагил – возможный участок эксплуатации (ФОТО)

Губернатор отметил, что одним из преимуществ проекта является высокий уровень локализации производства – сегодня это 62 процента, а в 2017 году он достигнет 80 процентов. В кооперационных поставках компонентов электропоезда задействовано 100 российских предприятий, 20 из которых расположены в УрФО, сообщает сайт губернатора.

Этот поезд не уступает импортному, и это не только мое мнение, но и оценка специалистов. Хорошо, что с наших конвейеров стали выходить такие поезда. Очень скоро они будут ходить по нашим железным дорогам, а не только по центральной России. Вопрос импортозамещения для российской промышленности стоит во главе угла. Сегодня мы убедились, что российская промышленность способна работать в конкурентных условиях сказал Евгений Куйвашев.

Фотографии с сайта губернатора

Председатель Совета директоров Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский сообщил, что развитие производства «Ласточек» позволит до 2017 года создать более 10 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в кооперационные поставки не менее 150 предприятий региона.

Производственные цеха главе региона и председателю правительства области Денису Паслеру показал генеральный директор ООО «Уральские локомотивы» Александр Салтаев, он рассказал о тонкостях производства.

Фотографии с сайта губернатора

К выпуску первого российского скоростного пассажирского электропоезда «Уральские локомотивы» приступили в мае 2013 года. По заданию РЖД был разработан проект новой модификации локомотива и в конструкцию электропоезда, разработанного компанией «Сименс» для Олимпиады-2014 в Сочи, был внесен ряд изменений. Так, уральская «Ласточка» рассчитана на больший пассажиропоток и предназначена для эксплуатации в крупных мегаполисах на магистралях с постоянным током.