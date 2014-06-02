Второй этап антитабачного закона: а курят ли теперь в заведениях Нижнего Тагила?

За нарушение закона теперь предусмотрены самые разнообразные штрафы. Курение в неположенном месте обойдется штрафом от 500 до 1500 рублей. Дороже курение на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей. Продавца, реализовавшего сигареты несовершеннолетним, оштрафуют на 3-5 тысяч рублей. Должностные лица за продажу и курение на территории их объектов и за отсутствие знака о запрете курения получат штраф на 30-60 тысяч рублей, а юридические – от 60 до 90 тысяч рублей.

Редакция TagilCity.ru обратилась к популярным тагильским заведениям за информацией, действительно ли реализуется данный закон в нашем городе. Как оказалось, да. В ресторанах отныне не существует деления на курящие/некурящие зоны.

Однако некоторые предприниматели волнуются за то, как изменится отношение клиентов.

Как человек, который за здоровый образ жизни, положительно. А как предприниматель, возможно, не совсем. Ведь будет часть гостей, которые проявят свое недовольство. Я в данном случае уверен, что «крайними» будем мы, а не те, кто принимает закон прокомментировал Константин Паклин, директор по маркетингу сети ресторанов «Ем Сам» в Тагиле.

В «Якуми» TagilCity.ru рассказали:

В нескольких заведениях у нас есть специальные места для курения, а в тех, где нет - курить нельзя. В целом, я думаю, что это правильное решение прокомментировал Ринат Субхангулов, директор.

Кстати, как выяснилось, не спешат оборудовать специальные места для курильщиков ни городские администрации, ни бизнесмены. Например, в бюджете Екатеринбурга на это деньги не предусмотрены. А тратиться на возведение площадок, вероятно, будут лишь те, кто хочет заработать. К примеру, за вход в кабинку – 10 рублей. В тагильской пресс-службе сообщили, что Глава пока это вопрос на совещаниях не поднимал.

У многих может возникнуть вопрос, запретят ли курение кальяна в тагильских ресторанах. Вообще, тут не все так просто. «В законе под курением табака понимается использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления (п. 1 ст. 2). И если это традиционный табак, например Al Fakher или STARBUZZ, то тут все понятно, да, это безусловно, табачные изделия, и курить их можно только вдыхая дым, возникающий от тления табака. Но в последнее время стали популярны паровые камни. Для их курения используется тот же кальян, что и для табака (только чашку желательно другую – специальную для камней). Они не содержат никотина, принцип курения там другой – это даже больше пар, а не дым. Плюс в том, что меньше вредных веществ, минус отсюда вытекающий – нет никакого эффекта расслабления, как от обычного табака (т.е. это для тех, кто любит только сам процесс, но не результат). Еще есть какие-то электронные кальяны, но это экзотика, далекая от традиционного кальяна», сообщает эксперт.

Интересно, что штрафы коснутся и организаторов мероприятия, где показывают фильмы, в которых герои пускают клубы дыма. Если перед или во время показа не будет прокручен ролик о вреде табака, то должностному лицу грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическому – от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон, кстати, уже привлек внимание общественников. На этот раз активизировалось Общероссийское движение за права курильщиков. В своей петиции активисты движения предложили шесть поправок, которые позволят избежать дискриминации совершеннолетних курильщиков и соблюсти интересы некурящих граждан.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, отметил в своем выступлении, что «это не борьба с людьми, которые курят, это попытка сделать наших детей более здоровыми, а правила курения – цивилизованными». Кстати, в Великобритании курение в общественных местах запретили еще 10 лет назад.