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Минимальный штраф 15 000 рублей: в России на интернет-троллей теперь можно подать в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минимальный штраф 15 000 рублей: в России на интернет-троллей теперь можно подать в суд

2 июня 2016, 15:20Общество
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