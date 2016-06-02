Минимальный штраф 15 000 рублей: в России на интернет-троллей теперь можно подать в суд

Истец имеет возможность попытаться отсудить у несдержанного оппонента компенсацию морального вреда как минимум в размере 15 тысяч рублей. Максимально предел финансовых притязаний подобного рода исков не установлен. Юристы подчеркивают, что судебные тяжбы по схожим вопросам чаще всего разрешаются в пользу истцов.

Однако юристы подчеркивают, что нотариально заверенный факт оскорбления в интернете – это всего лишь полдела. Основной сложностью в подобных делах по-прежнему остается доказательство принадлежности интернет-страницы конкретному лицу и определение круга ответчиков. Помимо этого, инициатору судебного процесса придется взять на себя труд по доказательству того, что высказывания обидчика в его адрес подпадают под понятия «оскорбление» и «клевета», законодательно закрепленные в УК РФ.