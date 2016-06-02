УВЗ и Росавтодор в рамках сотрудничества начнут производить дорожную технику

Планируется наладить выпуск снегоуборочных машин, дорожных катков, асфальто-смесительного оборудования, погрузчиков. По официальным данным 85% техники, которая задействована в ремонте российских дорог, принадлежит отечественному производителю. Но при этом строительное оборудование в основном является импортным. Подрядчики закупали его у зарубежных производителей.

Роман Старовойт, гендиректор Росавтодора, считает, что производство отечественной техники позволит снизить затраты подрядных организаций при выполнении строительных работ. Кроме того, он подчеркнул, что Уралвагонзавод является хорошей площадкой для налаживания производства отечественной строительной техники. На территории УВЗ расположено множество цехов, которые позволят обеспечить замкнутый цикл производства.

Также главы предприятий заметили, что в последнее время дорожно-строительная отрасль идет по пути развития. Инженеры-конструкторы улучшают имеющиеся модели дорожно-строительной техники, проектируют новые высококачественные модели, которые отвечают по всем стандартам.

На выставке «Иннопром-2016» Уралвагонзавод представит новую модель гусеничного 23-тонного экскаватора ЭО-41211А. Он разработан высококвалифицированными специалистами УКБТМ. Проектировщики учли опыт предыдущих производителей и новые техрешения 21-го века.