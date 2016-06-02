В Нижнем Тагиле на Вагонке торжественно открыт ещё один детский сад (ФОТО)

На открытии присутствовали представители компании-застройщика, персонал образовательного учреждения, воспитанники детского сада, их родители и глава Нижнего Тагила - Сергей Носов.

Мэр совместно с одним из воспитанников перерезал красную ленточку. Во время последовавшей затем экскурсии по зданию детского сада Сергей Носов положительно оценил примененные при строительстве планировочные решения и качество отделки помещений. По мнению градоначальника, «Азбука детства» - один из лучших построенных в Нижнем Тагиле детских садов, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

ФОТО: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

TagilCity.ru напоминает, в Нижнем Тагиле сейчас становится всё больше детских дошкольных образовательных учреждений. В то же время требуют решения проблемы детских садов как возведённых давно, так и недавно.