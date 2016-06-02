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В Нижнем Тагиле у дома №50 на проспекте Ленина в рамках капремонта заменят кровлю и отремонтируют фасад и коммуникации (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле у дома №50 на проспекте Ленина в рамках капремонта заменят кровлю и отремонтируют фасад и коммуникации (ФОТО)

2 июня 2016, 17:15ОбществоДенис Таратонов
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