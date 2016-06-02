В Нижнем Тагиле у дома №50 на проспекте Ленина в рамках капремонта заменят кровлю и отремонтируют фасад и коммуникации (ФОТО)

В мае вокруг дома начали появляться строительные леса, в доме начался капитальный ремонт. Журналист TagilCity.ru связался с подрядчиком ЗАО «Стройкомплекс», чтобы узнать о запланированных работах и сроках их выполнения:

Будет выполнен полный ремонт фасада, подвалов, систем водо- и теплоснабжения, в подъездах заменят окна. Будет полностью заменена кровля. Все работы будут завершены к началу сентября. Электрика будет сделана примерно к 10 июля. По поводу сантехники пока не могу сказать, ещё не все жильцы предоставили доступ в квартиры рассказал начальник участка ЗАО «Стройкомплекс» Евгений Васюк.

Кроме перечисленного, внимание будет уделено и балконам здания. На них будут восстанавливать лепнину. Но этот вопрос будет решаться позже. Сейчас со строительных лесов ведется работа по ремонту фасада здания. В местах, где нет возможности установить леса, работают промышленные альпинисты.

Начало и конец мая: со стены частично убрали старую штукатурку и зашпаклевали.

В подъездах завершены основные работы по замене электросетей: светильники повешены, все провода проведены. Есть проблема с проводами, не относящимися к электросети дома:

Вот с этими проводами нам не разобраться. По тому году знаю, никто не реагирует, а это связь, мы не имеем права её трогать сказал представитель управляющей компании.

Поэтому посторонние провода так и останутся висеть некрасивыми и перепутанными пучками.

Особое внимание уделено крыше. Изначально в документации не была обозначена замена кровли на этом доме. Жильцы жаловались на протечки, поэтому подрядчик согласовал проведение работ по замене кровли:

Здесь в свое время был пожар, после которого крышу чуть-чуть восстановили. Крыша сборная, где железо лежит, где профлист, поэтому она протекала. Все это будет полностью меняться, потому что изначально неправильно сделано. Под профлист сначала кладется пленка, на которой собирается влага, а тут, видите, дырки были заделаны монтажной пеной.

На полу чердака мы убираем шлак и смотрим целостность несущих балок. Потом положим утеплитель, который не впитывает влагу. Даже если будет какая-то протечка, он не даст воде пройти дальше, -- осветил ситуацию с крышей производитель работ Сергей Кузнецов.

Проводимый ремонт хоть и необходим, но все же доставил неудобство жильцам дома. Во время уборки шлака в воздух поднималось очень много пыли. Она покрывала стены подъезда, припаркованные рядом автомобили, летела в квартиры. Как к этому отнеслись жильцы?

Все ремонтируют, все нормально. Меня дома днем нет, а они заканчивают к 5 часам, поэтому мне не сильно мешают. Ремонт есть ремонт рассказала живущая в доме тагильчанка.

Приходится машину подальше ставить, чтобы не мыть каждый день. Но это стоит потерпеть, ремонт дому действительно нужен сказал другой жилец.

Работы по фасаду ещё не завершены. Впереди грунтовка и оштукатуривание.

Представитель управляющей компании заметил, что жители с пониманием относятся к неудобствам от ремонта. Капитальный ремонт проводится редко: если что-то не сделать сейчас, то потом придется ждать ещё 40 лет.