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40 часов исправительных работ назначены студенту НТГСПИ за нападение на пенсионера во время дорожного конфликта в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 часов исправительных работ назначены студенту НТГСПИ за нападение на пенсионера во время дорожного конфликта в Нижнем Тагиле

2 июня 2017, 18:25ОбществоПавел Щербина
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