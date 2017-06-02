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Более 200 юных спортсменов в лагере в Краснотурьинске остались без завтрака и обеда в День защиты детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 200 юных спортсменов в лагере в Краснотурьинске остались без завтрака и обеда в День защиты детей

2 июня 2017, 15:55Общество
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