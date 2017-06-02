Более 200 юных спортсменов в лагере в Краснотурьинске остались без завтрака и обеда в День защиты детей
2 июня 2017, 15:55Общество
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В День защиты детей ребятам из спортивного лагеря в Краснотурьинске испортили праздник отсутствием продуктов.
О ЧП в спортивном лагере СМИ рассказала мама одного из воспитанников. Оказалось, что сначала ребят не накормили завтраком, а потом оставили и без обеда. Сотрудники лагеря позвонили родителям и попросили забрать голодных детей, пишет Ystav.
Стоит заметить, что ранее все детские лагеря проверили сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры и серьезных нарушений не выявили. Почему дети остались голодными – пока неизвестно.
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