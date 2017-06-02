Более 200 юных спортсменов в лагере в Краснотурьинске остались без завтрака и обеда в День защиты детей

О ЧП в спортивном лагере СМИ рассказала мама одного из воспитанников. Оказалось, что сначала ребят не накормили завтраком, а потом оставили и без обеда. Сотрудники лагеря позвонили родителям и попросили забрать голодных детей, пишет Ystav.