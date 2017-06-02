Две новые школы могут появиться в Нижнем Тагиле

Совещание прошло под руководством мэра Сергея Носова. Глава города поручил ответственным службам подготовить список образовательных учреждений, где есть проблемы, а также найти пути их решения.

Одним из важных аспектов является использование школьных автобусов, обеспеченность спортивными залами и объектами для физкультуры, передает пресс-служба мэрии. Кроме того, близ каждой школы должны быть оборудованы пешеходные переходы для безопасности учеников.

Стало известно, что в Нижнем Тагиле рассматривается вариант строительства двух новых школ. Представитель министерства образования региона Анатолий Соложнин отметил, что городу действительно необходимы новые образовательные учреждения. Также он выразил уверенность в том, что к 15 августа, когда в регионе закончится приёмка школ, Нижний Тагил в очередной раз продемонстрирует отличные результаты.

Надзорные органы рассказали, что у пожарных служб есть замечания к ряду школ: заложены безопасные выходы, нет системы оповещения, вышли из строя датчики температуры и отсутствуют двери у лестничных коридоров. Мэр поручил ответственным лицам приступить к ликвидации нарушений, тем более что они не требуют больших капиталовложений.

Отмечается, что в течение всего лета муниципалитет будет контролировать подготовку школ к новому учебному году.