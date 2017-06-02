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Избивший пенсионера автохам задержан в Нижнем Тагиле: им оказался 20-летний студент НТГСПИ (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избивший пенсионера автохам задержан в Нижнем Тагиле: им оказался 20-летний студент НТГСПИ (ФОТО)

2 июня 2017, 13:05ОбществоПавел Щербина
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