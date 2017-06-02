Маленькие пациенты нижнетагильской больницы получили подарок от полицейских – детские подгузники (ФОТО)
2 июня 2017, 11:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники МУ МВД Нижнего Тагила принесли больным детям, находящимся в стационаре, подарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ко Дню защиты детей нижнетагильское УВД провело акцию «Вместе можем все». Сотрудники полиции приняли участие в сборе подгузников. Они передали гигиенические принадлежности в детскую больницу №2.
Подгузники очень нужны самым маленьким пациентам, особенно в первые годы жизни. В данном медицинском учреждении находятся, в основном, дети с патологиями.
Здесь же осуществляется практика лечения и реабилитации новорожденных и недоношенных детей. Среди них есть и отказники.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: МУ МВД Нижнего Тагила
В больнице находятся на лечении дети самого разного возраста, из них 36 детей – в самой младшей группе. Им и предназначались подарки. Полицейские МУ МВД планируют и дальше оказывать посильную помощь малышам.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьпомощьдетиакцияполициябольницаздоровьемедицинаполицейскиеблаготворительностьМВДдень защиты детейуправление мвдбольные детиподгузники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей