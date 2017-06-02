Новое предложение от МОРСЕль центра «ЛЕТО КРАСОТЫ»!
2 июня 2017, 09:20Обществоoffice@tagilcity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Весь июнь, специально для Вас БЕСПЛАТНАЯ консультация врача ортодонта для взрослых и детей. Перманентный макияж ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС за 13 455 рублей (брови, глаза - нижнее+верхнее веко и губы).
Весь июнь, специально для Вас БЕСПЛАТНАЯ консультация врача ортодонта для взрослых и детей.
Перманентный макияж ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС за 13 455 рублей (брови, глаза - нижнее+верхнее веко и губы).
Перманентный макияж в медицинском центре «МОРСЕль» и Вы выглядите замечательно! Весь день без забот! Подчеркните свою красоту!
Успевайте воспользоваться нашим предложением «ЛЕТО КРАСОТЫ»! только в июне!
Записаться консультацию и получить рекомендации от квалифицированных специалистов можно у администраторов по телефонам:
8 (3435) 91-54-67, 8 922 164 1397, 8 922 608 0847
Наш сайт www.morsel-nt.ru
Мы работаем для Вас! Мы Вам рады!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей