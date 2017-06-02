Восемь разыскиваемых нарушителей закона были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе патрулирования (ФОТО)
В Нижнем Тагиле регулярно проходит патрулирование улиц города для обеспечения общественного порядка и безопасности на дорогах. В мероприятиях наряду с комплексными силами полиции принимают участие сотрудники всех подразделений управления.
За время рейдов было выявлено 219 административных нарушений – мелкое хулиганство, появление в состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртного, а также нарушение ПДД и неуплата штрафов в установленный срок.
Кроме того, сообщается, что четыре протокола были составлены в отношении родителей за неисполнение обязанностей в воспитании детей.
В ходе рейдов были задержаны восемь человек, которые находились в розыске, один из которых числился в федеральном. Мужчину подозревают в краже, сейчас он находится под стражей.
Около 400 литров алкоголя было изъято из незаконного оборота в двух придорожных кафе, коллективных садах, в баре на Совхозной и магазине на Ленинградском проспекте.
Дорожные полицейские за время патрулирования составили протоколы против 91 человека.
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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